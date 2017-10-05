Детский театр из Москвы сыграл в Кишиневе под Дунаевского

Выступление Детского музыкального театра юного актера, единственного в России профессионального музыкального детского театра, состоялось в Кишиневе, в Государственном русском драматическом театре имени Антона Чехова.

Начался концерт с фрагментов спектакля "Фантазии на тему Дунаевского", которые состоят из сольных и хоровых номеров на музыку известных советских и российских композиторов. Великолепная музыка Исаака Дунаевского, которую с удовольствием вспомнили зрители старшего поколения, и с которой познакомятся юные зрители, составляет основу спектакля.

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Спектакль поставлен в 1999 году к 100-летию со дня рождения Исаака Дунаевского, с этого момента успешно сыгран 108 раз. Был представлен на "Экспо-2000" в Ганновере, побывал на фестивалях в России и за рубежом, где неоднократно был отмечен премиями и наградами.

Режиссер-постановщик спектакля — художественный руководитель, заслуженный артист России, лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры за 2013 год Александр Федоров.

Концерт театра юного актера поддержало представительство Россотрудничества в Молдове.

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Вход на концерт был бесплатным, а главными его зрителями стали, конечно же, дети.

С 15 сентября по 8 октября при поддержке Россотрудничества Детский музыкальный театр юного актера представляет свои постановки в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Молдове и Грузии.