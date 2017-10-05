18:28 05 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Детский театр из Москвы сыграл в Кишиневе под Дунаевского

Получить короткую ссылку
2220

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / EVGHENII PANASENCO

Выступление Детского музыкального театра юного актера, единственного в России профессионального музыкального детского театра, состоялось в Кишиневе, в Государственном русском драматическом театре имени Антона Чехова.

Начался концерт с фрагментов спектакля "Фантазии на тему Дунаевского", которые состоят из сольных и хоровых номеров на музыку известных советских и российских композиторов. Великолепная музыка Исаака Дунаевского, которую с удовольствием вспомнили зрители старшего поколения, и с которой познакомятся юные зрители, составляет основу спектакля.

Арка Дружбы народов
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
В Молдове выступили против закрытия РЦНК в Киеве

Спектакль поставлен в 1999 году к 100-летию со дня рождения Исаака Дунаевского, с этого момента успешно сыгран 108 раз. Был представлен на "Экспо-2000" в Ганновере, побывал на фестивалях в России и за рубежом, где неоднократно был отмечен премиями и наградами.

Режиссер-постановщик спектакля — художественный руководитель, заслуженный артист России, лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры за 2013 год Александр Федоров.

Концерт театра юного актера поддержало представительство Россотрудничества в Молдове.

Театр "С улицы Роз" предлагает веселое ретро путешествие в прошлое>>>

Вход на концерт был бесплатным, а главными его зрителями стали, конечно же, дети.

С 15 сентября по 8 октября при поддержке Россотрудничества Детский музыкальный театр юного актера представляет свои постановки в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Молдове и Грузии.

По теме

Коев: политики любят ходить в театр на сказки
Дмитрий Коев: работать режиссером русского театра в Молдове непросто
Гастроли театра "С улицы Роз": Балтия, Россия, Беларусь
Спектакль "Кантор": в главной роли - худрук театра "С улицы Роз"
Теги:
спектакль "Фантазии на тему Дунаевского", Государственный русский драматический театр имени Антона Чехова, Детский музыкальный театр юного актера, Майрбек Матаев, Михаил Давыдов, Юрий Хармелин, Молдова, Кишинев
Правила пользованияКомментарии



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Посол Латвийской Республики Марис Риекстиньш (в центре) на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств
    Актуальные вопросы

    Россию заботит положение неграждан, а Латвию – транзит: президент России Владимир Путин и латвийский посол обозначили актуальные для своих стран вопросы.

  • Keulė Rūkė, архивное фото
    Аморальное кафе

    Специалисты по защите прав потребителей оштрафовали закусочную Keulė rūkė на 1,5 тысячи евро из-за рекламы, нарушающей принципы морали.

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
    Тяжелое детство

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала журналистам из Люксембурга об "ужасах" своего советского детства.

  • Президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент Беларуси Александр Лукашенко
    Не преувеличивайте!

    Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске встретился с лидером Венесуэлы Николасам Модуро и посоветовал не преувеличивать сложности в латиноамериканской стране.

  • Баннер с изображением кандидата в мэры Тбилиси от партии Грузинская мечта Кахи Каладзе
    В телевизоре и на стадионе

    Кандидат в мэры Тбилиси Алеко Элисашвили пригласил своего конкурента Каху Каладзе на теледебаты, после чего согласился сыграть с ним в футбол.

  • Олег Барциц
    Деловое соглашение

    Торговое представительство Абхазии в России и Евразийский деловой союз подписали соглашение о сотрудничестве.

  • Здание посольства Италии в Азербайджане
    Сила печатного слова

    После материала Sputnik Азербайджан о женщине-ученом, которая оказалась в затруднительном положении, с ее семьей связалось посольство Италии в Баку.

  • Совместные батальонные тактические учения военнослужащих российской военной базы ЮВО и военнослужащих ВС МО РА
    Объединенные силы

    Парламент Армении утвердил соглашение о создании Объединенной группировки войск закавказской республики и Российской Федерации.

  • Отопление
    33 несчастья

    В Петропавловске из-за аварии на тепломагистрали обвалился грунт, в яму с кипятком упал автомобиль, без тепла остались несколько жилых домов, школы и детские сады.

  • Пациент в больнице. Архивное фото
    Избили за неповиновение

    Власти турецкой Антальи подтвердили факт избиения полицейскими кыргызстанки: она нарушала порядок и не реагировала на предупреждения.

  • Председатель правительства России Дмитрий Медведев (в центре) во время встречи президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, архивное фото
    Обоюдный настрой

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер России Дмитрий Медведев подтвердили обоюдный настрой на развитие сотрудничества сторон во всех сферах.

  • Стакан чистой питьевой воды
    Цветущая долина

    Правительство Узбекистана утвердило комплекс мер по улучшению системы питьевого водоснабжения населения Ферганской долины до 2022 года.

  • Встреча Игоря Бибилова с руководством и студентами училища имени Римского-Корсакова
    Музыкальные стипендии

    Осетинский меценат учредил именные стипендии для студентов Санкт-Петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова из Южной Осетии.

  • Посол Латвийской Республики Марис Риекстиньш (в центре) на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств
    Актуальные вопросы

    Россию заботит положение неграждан, а Латвию – транзит: президент России Владимир Путин и латвийский посол обозначили актуальные для своих стран вопросы.

  • Keulė Rūkė, архивное фото
    Аморальное кафе

    Специалисты по защите прав потребителей оштрафовали закусочную Keulė rūkė на 1,5 тысячи евро из-за рекламы, нарушающей принципы морали.






Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Фотография Thorunn из Исландии, включенная в книгу The Atlas of Beauty
Самые красивые женщины мира по версии The Atlas of Beauty
У короля Саудовской Аравии в аэропорту заклинило золотой трап
Золотой трап подвел короля Саудовской Аравии
Виноград-ягода серьезная
Виноград - польза и вред любимой в Молдове ягоды

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться