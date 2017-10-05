Золотой трап подвел короля Саудовской Аравии

Сходить с самолета 81-летнему королю Сальману Бен Абдель Азиз Аль Сауду пришлось самостоятельно. Смотрите на видео, как произошел инцидент во Внуково
Выступление Детского музыкального театра юного актера, единственного в России профессионального музыкального детского театра, состоялось в Кишиневе, в Государственном русском драматическом театре имени Антона Чехова.
На месте трагедии побывали корреспонденты Sputnik Казахстан
Степень готовности "Ростов Арены", строящейся к чемпионату мира по футболу, не вызывает опасений, заявил директор департамента FIFA Колин Смит
По данным католического портала, супруга каталонского лидера, этническая молдаванка, якобы, влияет на своего мужа через оккультизм.
"Парад планет" жители Земли смогут наблюдать в этом месяце несколько раз, а первый – уже 5 октября.
Великий Эрьзя в Молдове - фильм будет представлен в рамках кинофестиваля "Свидание с Россией".
Россию заботит положение неграждан, а Латвию – транзит: президент России Владимир Путин и латвийский посол обозначили актуальные для своих стран вопросы.
Специалисты по защите прав потребителей оштрафовали закусочную Keulė rūkė на 1,5 тысячи евро из-за рекламы, нарушающей принципы морали.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала журналистам из Люксембурга об "ужасах" своего советского детства.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске встретился с лидером Венесуэлы Николасам Модуро и посоветовал не преувеличивать сложности в латиноамериканской стране.
Кандидат в мэры Тбилиси Алеко Элисашвили пригласил своего конкурента Каху Каладзе на теледебаты, после чего согласился сыграть с ним в футбол.
Торговое представительство Абхазии в России и Евразийский деловой союз подписали соглашение о сотрудничестве.
После материала Sputnik Азербайджан о женщине-ученом, которая оказалась в затруднительном положении, с ее семьей связалось посольство Италии в Баку.
Парламент Армении утвердил соглашение о создании Объединенной группировки войск закавказской республики и Российской Федерации.
В Петропавловске из-за аварии на тепломагистрали обвалился грунт, в яму с кипятком упал автомобиль, без тепла остались несколько жилых домов, школы и детские сады.
Власти турецкой Антальи подтвердили факт избиения полицейскими кыргызстанки: она нарушала порядок и не реагировала на предупреждения.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер России Дмитрий Медведев подтвердили обоюдный настрой на развитие сотрудничества сторон во всех сферах.
Правительство Узбекистана утвердило комплекс мер по улучшению системы питьевого водоснабжения населения Ферганской долины до 2022 года.
Осетинский меценат учредил именные стипендии для студентов Санкт-Петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова из Южной Осетии.
Россию заботит положение неграждан, а Латвию – транзит: президент России Владимир Путин и латвийский посол обозначили актуальные для своих стран вопросы.
Специалисты по защите прав потребителей оштрафовали закусочную Keulė rūkė на 1,5 тысячи евро из-за рекламы, нарушающей принципы морали.
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