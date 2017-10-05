Золотой трап подвел короля Саудовской Аравии

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Референдум в Каталонии: СМИ нашли молдавский след По данным католического портала, супруга каталонского лидера, этническая молдаванка, якобы, влияет на своего мужа через оккультизм. 37

Уникальное явление: в октябре несколько планет "сольются" в одну "Парад планет" жители Земли смогут наблюдать в этом месяце несколько раз, а первый – уже 5 октября. 38