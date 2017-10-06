Как сохранить биологическое разнообразие Молдовы

Ежегодно в октябре во всем мире отмечают Всемирный день охраны мест обитаний — международный праздник, призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля.
Вмешательство человека в законы и территории природы привели к необратимому исчезновению сотен видов животных и растений. За 19 веков нашей эры на земном шаре исчезло 150 видов млекопитающих, в основном крупных, и 139 видов птиц. И эти цифры не последние, сегодня на грани полного исчезновения находится множество видов животного мира. А ведь каждый исчезнувший вид — очень ощутимая и невосполнимая потеря.
Сложная экологическая ситуация сохраняется в Молдове. Как сберечь уникальную природу Молдовы? Как сохранить биоразнообразие в нынешних условиях? Что должно сделать государство?
Об этом говорили эксперты:
— председатель экологической ассоциации "Biotica", ведущий научный сотрудник института зоологии АНМ, доктор хабилитат Алексей АНДРЕЕВ;
— директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр "Eco-TIRAS", доктор биологических наук Илья ТРОМБИЦКИЙ.
Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.