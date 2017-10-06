Последствия циклона "Ксавье" в Германии

Полиция Бранденбурга сообщила о гибели четырех человек из-за упавших деревьев. Большинство жертв находились в автомобилях в момент гибели. Также, по данным полиции, 24 человека пострадали из-за разгула стихии.
Полиция Бранденбурга сообщила о гибели четырех человек из-за упавших деревьев. Большинство жертв находились в автомобилях в момент гибели. Также, по данным полиции, 24 человека пострадали из-за разгула стихии.
Граждан Молдовы и других стран в Кишиневском аэропорту угощали вином с честь предстоящего Дня вина.
Настоящая звезда не боится быть смешной: смотрите пародию на Джулию Робертс самой Джулии Робертс.
На месте трагедии уже практически полностью очищены железнодорожные пути, работает следственная бригада, которая должна выяснить все обстоятельства случившегося
В пятницу, 6 октября, в 11.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция "Как сохранить природу Молдовы"
Премьеры Украины и Молдовы согласовали "дорожную карту" на 2018 год: какие соглашения подписали руководители правительств двух стран.
Андриан Канду сообщил журналистам, что проект об изменении Конституции будет представлен в течении 45 дней.
В честь 65-летия Владимира Путина в Вашингтоне, недалеко от российского посольства, в течение трех дней будут готовить пиццу со специями.
Латвийская разведка считает, что нарушение работы сотовой сети и номера службы спасения 112 показывает возможности России в области электронной войны.
Президент Литвы Даля Грибаускайте лишила государственной награды бывшего директора компании "Автомагистраль" за расточительство.
Президент для Эстонии является непозволительной роскошью, считает ветеран эстонской политики писатель Владимир Илляшевич.
В Минске еще слишком тепло и включать отопление в жилых домах пока рано, считают чиновники – топить начали только в социальных объектах.
Венецианская комиссия одобрила проект обновленной Конституции Грузии и сравнила его со вкусным пирожным, которое никто не хочет есть.
Теннисистка Амина Аншба рассказала Sputnik Абхазия о своем участии в международном турнире в Турции и дальнейших планах.
Азербайджанских ведущих будут штрафовать за ошибки в речи, за этим будет следить специальный отдел контроля медиа.
Аналог российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС" будет создан в Армении – армянские и российские компании договорились сотрудничать в сфере навигации.
Казахстанец попросил главу МВД изменить транслитерацию русских фамилий латиницей из-за недоразумений при прочтении по-английски фамилии "Хилл".
Корову, которая стала известна после того, как напала на нескольких жителей Бишкека, в том числе сотрудника милиции, пустили на мясо.
В Ленинградской области близ Финского залива работает предприятие по производству иван-чая, созданное таджикским и русским бизнесменами.
Оперативная медицинская группа из Узбекистана вылетела в Россию для оказания помощи узбекистанцам, пострадавшим в ДТП во Владимирской области.
Северная Осетия примет участие в главном аграрном форуме России – выставке "Золотая осень – 2017", которая проходит на ВДНХ в Москве.
Латвийская разведка считает, что нарушение работы сотовой сети и номера службы спасения 112 показывает возможности России в области электронной войны.
Президент Литвы Даля Грибаускайте лишила государственной награды бывшего директора компании "Автомагистраль" за расточительство.
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