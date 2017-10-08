Гонки машин на солнечных батареях

Автомобили на солнечных батареях соревновались во время гонок в Австралии
Корпорация Panasonic на выставке в Японии представила робота-"колобка", управлять которым можно со смартфона, он может распознавать простые действия, речь и играть с маленькими детьми
Кондитерская выставка, которая прошла в Лондоне, была посвящена традициям и культуре страны. У входа гостей выставки встретил огромный бульдог в королевской мантии, на его создание ушло более 15 килограммов шоколада.
Что было бы, если "Игру престолов" создали в Японии, показал французский мультипликатор на своем канале YouTube.
На севере Германии из-за циклона "Ксавье", который вызвал сильные дожди и порывистый ветер погибли по меньшей мере семь человек.
Могут ли состояться досрочные парламентские выборы в Молдове, либо нынешний состав законодательного органа исполнит свой мандат до конца: ответ корреспонденту Sputnik Молдова дал политолог Корнелиу Чуря
Известный в Молдове PR-менеджер Людмила Андроник рассказала корреспонденту Sputnik о том, как должен выстраивать свою предвыборную кампанию и последующую работу новый мэр столицы, чтобы навести порядок в городе
На что неправительственные организации из Молдовы тратят деньги, приходящие из-за рубежа: об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал политолог, экс-вице-премьер Виктор Степанюк
Латвийская разведка считает, что нарушение работы сотовой сети и номера службы спасения 112 показывает возможности России в области электронной войны.
Президент Литвы Даля Грибаускайте лишила государственной награды бывшего директора компании "Автомагистраль" за расточительство.
Президент для Эстонии является непозволительной роскошью, считает ветеран эстонской политики писатель Владимир Илляшевич.
У некоторых потребителей батареи станут горячими уже в понедельник, у других же – в пятницу.
Венецианская комиссия одобрила проект обновленной Конституции Грузии и сравнила его со вкусным пирожным, которое никто не хочет есть.
Теннисистка Амина Аншба рассказала Sputnik Абхазия о своем участии в международном турнире в Турции и дальнейших планах.
Азербайджанских ведущих будут штрафовать за ошибки в речи, за этим будет следить специальный отдел контроля медиа.
Аналог российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС" будет создан в Армении – армянские и российские компании договорились сотрудничать в сфере навигации.
Казахстанец попросил главу МВД изменить транслитерацию русских фамилий латиницей из-за недоразумений при прочтении по-английски фамилии "Хилл".
Корову, которая стала известна после того, как напала на нескольких жителей Бишкека, в том числе сотрудника милиции, пустили на мясо.
В Ленинградской области близ Финского залива работает предприятие по производству иван-чая, созданное таджикским и русским бизнесменами.
Оперативная медицинская группа из Узбекистана вылетела в Россию для оказания помощи узбекистанцам, пострадавшим в ДТП во Владимирской области.
Северная Осетия примет участие в главном аграрном форуме России – выставке "Золотая осень – 2017", которая проходит на ВДНХ в Москве.
Латвийская разведка считает, что нарушение работы сотовой сети и номера службы спасения 112 показывает возможности России в области электронной войны.
Президент Литвы Даля Грибаускайте лишила государственной награды бывшего директора компании "Автомагистраль" за расточительство.
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