В США жен носят на руках в буквальном смысле слова

Мужчины со своими женами на плечах преодолевают довольно сложную полосу препятствий. И кто пройдет данный маршрут за самое короткое время, тот и выигрывает.

Правила состязаний предполагают отсутствие официальной регистрации брака между спортсменом и его ношей.

Чемпионат был впервые проведен в городке Sonkajärvi, Финляндия. Оттуда он распространился на другие части мира, такие как США и Китай.

По правилам мероприятия женщине должно быль больше 17 лет и она должна весить более 49 килограмм. Если ее вес меньше необходимого, то ей дается специальный пояс с дополнительным грузом.