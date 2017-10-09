14:04 09 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

В США жен носят на руках в буквальном смысле слова

Получить короткую ссылку
41 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Ruptly.

В Северной Америке состоялось традиционное мероприятие – Wife Carrying Championship, Чемпионат по переносу жен

Мужчины со своими женами на плечах преодолевают довольно сложную полосу препятствий. И кто пройдет данный маршрут за самое короткое время, тот и выигрывает.

Правила состязаний предполагают отсутствие официальной регистрации брака между спортсменом и его ношей.

Чемпионат был впервые проведен в городке Sonkajärvi, Финляндия. Оттуда он распространился на другие части мира, такие как США и Китай.

По правилам мероприятия женщине должно быль больше 17 лет и она должна весить более 49 килограмм. Если ее вес меньше необходимого, то ей дается специальный пояс с дополнительным грузом.

По теме

Самые красивые женщины мира по версии The Atlas of Beauty
Фотофакт: женщины Молдовы ради этого рискуют здоровьем и жизнью
Теги:
Чемпионат по переносу жен, США
Правила пользованияКомментарии



Еще видео

  • Японский робот для детей
    Последнее обновление: 20:03 08.10.2017
    20:03 08.10.2017

    Робот Кокотто для детей появился в Японии

    Корпорация Panasonic на выставке в Японии представила робота-"колобка", управлять которым можно со смартфона, он может распознавать простые действия, речь и играть с маленькими детьми

    45
  • Гонки машин на солнечных батареях
    Последнее обновление: 19:52 08.10.2017
    19:52 08.10.2017

    Гонки машин на солнечных батареях

    Автомобили на солнечных батареях соревновались во время гонок в Австралии - смотрите на видео необычные гонки: будете поражены!

    53
  • Выставка кондитерского искусства в Лондоне
    Последнее обновление: 14:35 08.10.2017
    14:35 08.10.2017

    Рай для сладкоежек: кондитерская выставка прошла в Лондоне

    Кондитерская выставка, которая прошла в Лондоне, была посвящена традициям и культуре страны. У входа гостей выставки встретил огромный бульдог в королевской мантии, на его создание ушло более 15 килограммов шоколада.

    57
  • Кадр из мультфильма
    Последнее обновление: 19:29 07.10.2017
    19:29 07.10.2017

    Фанаты в шоке: вступительный ролик "Игры престолов" стал аниме

    Что было бы, если "Игру престолов" создали в Японии, показал французский мультипликатор на своем канале YouTube.

    72

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мэр Риги Нил Ушаков
    Потерянная сила

    Подписанное в 2009 году "Центром Согласия" и "Единой Россией" соглашение о сотрудничестве потеряло силу, сообщил председатель правления "Согласия" Нил Ушаков

  • Сайт Youtube на мобильном приложении и компьютере, архивное фото
    Космонавты не в почете

    Почему литовские подростки все чаще мечтают стать блогерами и почему достаточно трудно получать хороший доход, работая только на рынке страны?

  • Церемония на проспекте Героев
    Афганский излом

    В эстонском городе Нарва открыли памятник солдатам, в разное время погибшим в ходе боевых действий в Афганистане.

  • Строительные краны, архивное фото
    Дом, который построил Минск

    Беларусь продолжает строительство домов в Венесуэле, хотя за услуги латиноамериканская страна должна республике более 100 миллионов долларов.

  • Город Телави
    Руки в гору!

    Вооруженный игрушечным пистолетом мужчина напал на офис оппозиционной партии «Европейская Грузия – движение за свободу».

  • Праздник молодого вина прошел на поляне Лыхнашта
    Истина в вине

    В Абхазии отметили праздник урожая, но на этот разе его провели немного раньше и окрестили иначе – праздником вина.

  • Военнослужащие Национальной Гвардии возложили к могиле венки от коллективов государственных органов.
    Последний путь

    В Кыргызстане простились с вице-премьером Темиром Джумакадыровым, который погиб в ДТП 7 октября вместе со своим помощником и водителем.

  • Реконструкция трассы, архивное фото
    Дорожный просвет

    Таджикистан занял первое место среди стран Центральной Азии по качеству дорог и семидесятое по данному показателю из 137 стран.

  • Люди во временном пункет размещения в г. Покров Владимирской области
    Компенсация ущерба

    Граждане Узбекистана, ставшие участниками ДТП во Владимирской области, получили компенсацию из средств компании «Российские железные дороги».

  • Постановщик и актеры спектакля Мистерия-Буфф
    «Мистерия-Буфф»

    Во Владикавказе состоится премьера спектакля «Мистерия-буфф», в котором сыграют непрофессиональные актеры.

  • Мэр Риги Нил Ушаков
    Потерянная сила

    Подписанное в 2009 году "Центром Согласия" и "Единой Россией" соглашение о сотрудничестве потеряло силу, сообщил председатель правления "Согласия" Нил Ушаков

  • Сайт Youtube на мобильном приложении и компьютере, архивное фото
    Космонавты не в почете

    Почему литовские подростки все чаще мечтают стать блогерами и почему достаточно трудно получать хороший доход, работая только на рынке страны?






Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Севак Маргарян
Люди недели: полет на ковре мечты
Чемпионат по перетаскиванию спутниц в США
В США жен носят на руках в буквальном смысле слова
Как проводятся экзамены по вождению в странах мира
Экзамены по вождению — от страны к стране

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться