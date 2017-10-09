Рамзан Кадыров посвятил матч ветеранов футбола 65-летию Путина

Главные темы

Кишинев прижали дверью в НАТО Молдавская делегация, участвовавшая в работе ПА НАТО в Бухаресте, не смогла убедить представителей Северо-атлантического альянса рассмотреть вопрос о выводе российских войск из Приднестровья. 233