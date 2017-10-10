Какие психологические проблемы душат наших граждан

Ежегодно десятого октября отмечается Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day). Целью учрежденного в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья (World Federation for Mental Health) дня является повышение информированности населения о проблемах психического здоровья и способов его укрепления, а также профилактика и лечение психических расстройств.
О том, с какими психологическими проблемами сталкиваются современное общество в Молдове и других странах, расскажут эксперты в области психологии и психиатрии:
в Кишиневе:
— психолог Людмила СЕМИНА-ГИЦУ.
В Баку:
— президент Азербайджанской психиатрической ассоциации Надир ИСМАИЛОВ;
В Бишкеке:
— директор республиканского центра психического здоровья Ураимжан ИСМАИЛОВ.
В Астане:
— директор Евразийского Института практической психологии и психотерапии, кандидат психологических наук Марина КОЛЯЕВА.
Психиатры и психологи на площадке в Минске.