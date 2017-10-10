Что Аллан Чумак говорил о смерти

Легендарный советский экстрасенс Аллан Чумак ушел из жизни на 83-м году жизни. Sputnik Беларусь вспомнил яркие цитаты целителя, как он сам себя называл.
Вспоминаем вместе с коллегами Sputnik об одной из легенд 90-х
Легендарный советский экстрасенс Аллан Чумак ушел из жизни на 83-м году жизни. Sputnik Беларусь вспомнил яркие цитаты целителя, как он сам себя называл.
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Президент Литвы Даля Грибаускайте обсуждение с еврокомиссаром штрафа за разобранные железнодорожные рельсы свернула к жалобам на "Газпром".
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