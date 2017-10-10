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Посол России - о перспективах Expo-Russia Moldova 2017

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© Sputnik / VLADIMIR POLUSATOV

Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин отметил, что на выставке Expo-Russia Moldova 2017 представлены передовые инвестиционные проекты

В прошлом году в Москве состоялось заседание российско-молдавской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, и была подписана двусторонняя экономическая программа, напомнил в беседе с корреспондентом Sputnik посол России в Молдове Фарит Мухаметшин.

По его словам, выставка Expo-Russia Moldova 2017 — одна из составляющих этих договоренностей.

Металлургический завод в Рыбнице.
© Sputnik/ И. Зенин
Expo-Russia-Moldova 2017: не пора ли наладить совместное производство

На выставке представлена экспозиция Министерства промышленности и торговли России где гости смогут увидеть инновационные разработки предприятий в различных отраслях промышленности. Это агропромышленный комплекс, машиностроение, телекоммуникации и связь, энергетика, строительство, медицина и фармацевтика, химическая промышленность, деревообработка, образование, транспорт. 

В обоих мероприятия участвуют такие предприятия как ЗАО СП "Брянсксельмаш", АО "Вектор-БиАльгам", ООО "МЕДПЛАНТ", АО "Вертолеты России", ФГБНУ "ВИЛАР", ООО "ВИП БИ", ООО "ДИАС", АО "Завод котельного оборудования", ООО МНПП "Инициатива", АО "Каменскволокно", ГК "МАГАМАКС", ООО ПФК "Маяк", ООО "МИКРОМЕТАН", НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), ООО "Оптикэнерго", ООО "ПластФактор", ООО "РосАгроИмпэкс", ООО НПО "РОСТ", ООО "РостовКомпозит", ООО "Руселф-Рециклинг", ООО "Стройконструкция", ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ВНИИЗЖ), АНО Центр поддержки экспорта Ростовской области и другие.

В рамках Первого кишиневского Бизнес-форума "Перспективы расширения экономического сотрудничества России и Молдовы на современном этапе" состоятся круглые столы по сельскому хозяйству, здравоохранению, образованию, энергетике с участием руководителей профильных государственных и частных структур, министерств, управлений мэрии Кишинева, бизнес-сообществ, Торгово-промышленных палат, а также будет проведена Контактно-Кооперационная биржа в формате В2В. Также на полях экспозиции состоится кинофестиваль "Свидание с Россией" и флористическое шоу. Организатор выставки — ОАО "Зарубеж-Экспо".

Expo-Russia-Moldova 2017: не пора ли наладить совместное производство>>>

Соорганизаторы: с российской стороны —Международная ассоциация фондов мира, с молдавской стороны — Торгово-промышленная палата Республики Молдова. Проводится под патронатом Торгово-промышленной палаты России. Международным информационным партнером выставки EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017 и фестиваля "Свидание с Россией" является информационное агентство и радио Sputnik Молдова.    

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Теги:
"EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017", Фарит Мухаметшин, Молдова, Россия
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