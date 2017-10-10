Как выглядели Homo sapiens, жившие 30 тысяч лет назад

Ученые Института этнологии и антропологии РАН при поддержке "Всероссийского Фестиваля науки "Nauka 0+" и студии Visual Science и создали реконструкцию внешности древних людей из Сунгиря — представителей Homo sapiens, живших 30 тысяч лет назад. Сунгирь — самое северное палеолитическое поселение первых людей современного типа в Европе. Его обитатели считаются возможными предками нынешних восточных и северных европейцев. Теперь сунгирцев можно увидеть "вживую" — в научно достоверной 3D VR-анимации. Визуализация выполнена на основе черепов двух детей — 10 и 13 лет, найденных в захоронении в Сунгире, и предыдущих реконструкциях внешности людей из поселения.