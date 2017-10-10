Игорь Додон и Владимир Путин встретились в Сочи

Президент Молдовы Игорь Додон встретился во вторник в Сочи с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Молдовы прибыл в Сочи для участия в заседании Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского Экономического Совета.

Додон в ходе встречи во вторник с Путиным выразил признательность за амнистию молдавских мигрантов и отметил, что с начала 2017 года значительно вырос экспорт товаров из Молдовы в Россию.

Додон заверил Путина, что не подпишет ни один антироссийский закон>>>

В свою очередь Путин отметил, что все эти решения принимались в качестве поддержки усилий главы Молдовы.

Также стороны обсудили приднестровскую проблему. Додон заявил, что вернуться к политическому урегулированию ситуации в Приднестровье можно после парламентских выборов 2018 года.

Додон и Путин обсудили вопросы Приднестровья и мигрантов>>>

Путин добавил, что страны будут выстраивать отношения, исходя из политического взаимодействия.