Ретро-автомобилисты: новые планы и рубежи

Президент клуба "Авто Ретро Тюнинг" Владислав Думанов выразил надежду на то, что в Молдове в скором времени состоится совместный с российскими ретровиками фестиваль старых, но полностью отреставрированных автомобилей.
Выставка ретро-автомобилей, принадлежащих членам клуба "Авто Ретро Тюнинг", состоялась в рамках промышленной экспозиции Expo-Russia Moldova 2017
Президент клуба "Авто Ретро Тюнинг" Владислав Думанов выразил надежду на то, что в Молдове в скором времени состоится совместный с российскими ретровиками фестиваль старых, но полностью отреставрированных автомобилей.
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Видеотрансляция видеомоста Мадрид - Москва на тему: "Каталония: уйти нельзя остаться"
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