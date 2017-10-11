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Ретро-автомобилисты: новые планы и рубежи

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© Sputnik / VLADIMIR POLUSATOV

Выставка ретро-автомобилей, принадлежащих членам клуба "Авто Ретро Тюнинг", состоялась в рамках промышленной экспозиции Expo-Russia Moldova 2017

Президент клуба "Авто Ретро Тюнинг" Владислав Думанов выразил надежду на то, что в Молдове в скором времени состоится совместный с российскими ретровиками фестиваль старых, но полностью отреставрированных автомобилей.    

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Теги:
ретро-автомобили, Ретро Авто Тюнинг, Владислав Думанов, Кишинев
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