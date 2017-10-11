Сергей Жигунов о том, будет ли продолжение "Гардемаринов"

Заслуженный артист России, известный актер и продюсер Сергей Жигунов привез в Кишинев картину "О нём" ("Обет молчания").

Ее показ состоялся в Российском центре науки и культуры в Кишиневе в рамках кинофестиваля "Свидание с Россией".

Перед представлением фильма Жигунов провел творческую встречу, а еще раньше рассказал съемочной группе Sputnik о своих впечатлениях о Молдове, а также о том, будет ли продолжение легендарной киносаги о "Гардемаринах".

Кинофестиваль "Свидание с Россией" — сюрпризы и знаменитые гости>>>

Жигунов — продюсер и исполнитель главной роли в фильме. Режиссер фильма — Вячеслав Криштофович.

Кинолента рассказывает о том, как после гибели жены главный герой фильма едет искать отца приемной дочери, который, по слухам, живет в мужском монастыре.

Генеральным информационным партнером кинофестиваля "Свидание с Россией" выступает информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Фестиваль "Свидание с Россией" проходит в рамках Первой международной российско-молдавской выставки "EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017" и Кишиневского бизнес-форума, которые состоятся в период с 10 по 12 октября.