Самый большой в Европе: началась установка арки Крымского моста

Строители доставили к фарватерным опорам автодорожную арку моста через Керченский пролив. Конструкцию весом более пяти тысяч тонн переместили на плавучих опорах при помощи буксиров

Операция по установке автодорожного арочного пролета, равного которому нет в мире началась сегодня утром.

Это многотонная металлическая конструкция длиной в 227 метров, ее заводят со стороны моря, чтобы установить на фарватерные опоры на высоту в 35 метров.

Движение судов и кораблей в канале Керченского пролива закрыто на 72 часа. Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.

Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018-го.