Клип Despacito установил рекорд: более 4 млрд просмотров на YouTube

Песня Despacito стала главным хитом не только 2017 года, но и последних нескольких лет: испаноязычная композиция побила все рекорды по онлайн-прослушиваниям и просмотрам клипа.

© AP Photo / Lynne Sladky Клип, побивший все рекорды YouTube, возглавил Billboard Hot-100, собрав 3 млрд просмотров

Опубликованный в начале года ролик уже на 12 октября собрала четыре миллиарда просмотров на YouTube. Это число — абсолютный рекорд среди всех музыкальных видео, когда-либо опубликованных в интернете.

На втором месте по просмотрам сейчас находится "See You Again" — саундтрек к фильму "Форсаж 7", исполненный Wiz Khalifa, набрал более трех миллиардов просмотров. Почти три миллиарда и у хита 2012-го — "Gangnam Style" корейского артиста Psy.

Войти в тройку самых популярных роликов вскоре может и британец Эд Ширан — количество просмотров его ролика "Shape of You" превышает два с половиной миллиарда. Почти такое же число и у ролика Тейлор Свифт "Shake It Off".

Самое популярное белорусское видео на данный момент — клип группы из Могилева IOWA на композицию "Бьет бит", у которого 77 миллионов просмотров.