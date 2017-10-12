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Клип Despacito установил рекорд: более 4 млрд просмотров на YouTube

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© YouTube / LuisFonsiVEVO

Клип музыкантов из Пуэрто-Рико Луиса Фонси и Дэдди Янки на песню Despacito набрал более четырех миллиардов просмотров на видеосервисе YouTube. Смотрите на видео самый популярный на данный момент клип.

Песня Despacito стала главным хитом не только 2017 года, но и последних нескольких лет: испаноязычная композиция побила все рекорды по онлайн-прослушиваниям и просмотрам клипа.

Луиса Фонси и Дэдди Янки (Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber)
© AP Photo / Lynne Sladky
Клип, побивший все рекорды YouTube, возглавил Billboard Hot-100, собрав 3 млрд просмотров

Опубликованный в начале года ролик уже на 12 октября собрала четыре миллиарда просмотров на YouTube. Это число — абсолютный рекорд среди всех музыкальных видео, когда-либо опубликованных в интернете.

На втором месте по просмотрам сейчас находится "See You Again" — саундтрек к фильму "Форсаж 7", исполненный Wiz Khalifa, набрал более трех миллиардов просмотров. Почти три миллиарда и у хита 2012-го — "Gangnam Style" корейского артиста Psy.

Войти в тройку самых популярных роликов вскоре может и британец Эд Ширан — количество просмотров его ролика "Shape of You" превышает два с половиной миллиарда. Почти такое же число и у ролика Тейлор Свифт "Shake It Off".

Клип с Путиным, Меркель и Трампом стал хитом YouTube>>>

Самое популярное белорусское видео на данный момент — клип группы из Могилева IOWA на композицию "Бьет бит", у которого 77 миллионов просмотров.

Теги:
клики, Despacito, композиция, просмотры, рекорд, YouTube
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