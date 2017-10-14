Невероятная схватка лося и волка в озере случайно попала на видео

Сохатый чудом остался жив после внезапного нападения на него хищника, но в этой битве серьезно досталось и волку. Смотрите на видео борьбу лесных обитателей

Видео яростной схватки волка и лося набирает популярность в сети. Инцидент, случайным свидетелем которого стал канадец Дэн Нистедт, произошел на озере в северной части провинции Онтарио. Мужчина запечатлел охоту волка на безрогого лося, отмечает Sputnik Беларусь.

Ролик длится немногим более шести минут. В начале видно, как волк нападет на мирно стоящего в воде сохатого. Лось успешно отбился, а затем предпринял попытку удрать. Но волку удалось вцепиться в ногу своей жертве. Спустя мгновения лось освободился от назойливого хищника и зашел дальше в озеро. Волк еще несколько минут преследовал свою добычу, но потом сдался. В итоге хищник выбрался на сушу и проводил взглядом лося, который направился к противоположному берегу.

Пользователи сети отмечают, что такие схватки происходят в дикой природе каждый день. Некоторые предположили, что волка спугнул дрон, подлетевший слишком близко, поэтому он не смог завершить начатое. Другие же неожиданно подвергли критике автора видео, посоветовав ему поменять музыку и поставить более драматичную.