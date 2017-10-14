Трансляция очередного выпуска танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
Международный танцевальный конкурс "Ты супер! Танцы" на НТВ
Трансляция очередного выпуска танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
В субботу в Кишиневе отметили Храм города. Эта дата празднуется с 2002 года вместо Дня Кишинева, который ранее собирал гостей в первое воскресенье октября.
Сохатый чудом остался жив после внезапного нападения на него хищника, но в этой битве серьезно досталось и волку. Смотрите на видео борьбу лесных обитателей.
Российские оружейники представили усовершенствованную модель снайперской винтовки СВЛК-14 "Сумрак", предназначенную для сверхдальней стрельбы. Смотрите на видео, как выглядит винтовка.
В Керченском проливе проходит морская операция по установке автодорожной арки Крымского моста.
Орган гражданской авиации Молдовы подтвердил, что разбившийся в субботу в Кот-д'Ивуаре самолет был зарегистрирован в Молдове.
Внешнеполитическое ведомство Молдовы проверяет информацию о том, что в авиакатастрофе в Кот-д'Ивуаре погибли несколько наших соотечественников.
Как в Молдове расшатывают краеугольный камень демократии, объяснил немецкий политолог Александр Рар.
Железнодорожник Александр Красноперов уже год сидит в тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу России, однако НАТО не интересуется процессом.
Игналинская АЭС получила лицензию на извлечение радиоактивных отходов - теперь Литва может перейти к последнему этапу по выводу станции из эксплуатации.
Отставки политиков "по этическим мотивам" всегда носили в Эстонии субъективный характер — не стала исключением и отставка вице-спикера парламента Таави Рыйваса.
Беларусь выступает за усиление роли парламентских структур СНГ и других интеграционных объединений, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
С начала года Аджарию посетили 1,2 миллиона иностранцев: по количеству визитеров лидирует Турция; Азербайджан, Россия, Иран и Израиль – в пятерке.
На крупнейшей торговой площадке Европы "Фуд Сити" будет размещаться одно из подразделений Торгового дома Абхазии.
Глава МИД Польши Витольд Ващиковский 18 октября прибудет с официальным визитов в Баку, где встретится с президентом Ильхамом Алиевым.
Силы оперативного реагирования ОДКБ и объединенная группировка Армении и России завершили учения на территории закавказской республики.
ЦИК Казахстана отказался от участия в наблюдении за выборами в Кыргызстане после заявлений президента республики Алмазбека Атамбаева.
В России гражданина Кыргызстана приговорили к четырем годам колонии за вербовку жителей Хабаровска в ряды "Исламского государства*".
Китайские производители гидроэлектрооборудования изучают возможности поставок своей продукции в Таджикистан.
Узбекистан осуществил первые поставки плодоовощной продукции под единым брендом UzAgro в Россию.
У Южной Осетии образовалась огромная задолженность перед российским поставщиком электроэнергии, заявил премьер Южной Осетии Эрик Пухаев.
Железнодорожник Александр Красноперов уже год сидит в тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу России, однако НАТО не интересуется процессом.
Игналинская АЭС получила лицензию на извлечение радиоактивных отходов - теперь Литва может перейти к последнему этапу по выводу станции из эксплуатации.
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