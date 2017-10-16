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Перетягивание каната по-японски: самый большой и самый соломенный

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В Японии прошли веселые и ставшие традиционными состязания по перетягиванию самого большого в мире соломенного каната.

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Теги:
перетягивание каната, канатная дорога, Япония
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