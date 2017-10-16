Кто в Молдове истязает животных

Фестивальный Сочи продолжает удивлять: насыщенная программа, что теряешься, какое событие лучше посетить, а в перерывах можно потанцевать и спеть
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В столице Литвы – Вильнюсе – на горе Гедиминаса возник риск нового оползня, причиной которого стали продолжительные дожди.
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