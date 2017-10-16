Танцующий Сочи: африканская делегация зажгла на Фестивале молодежи

Фестивальный Сочи продолжает удивлять: насыщенная программа, что теряешься, какое событие лучше посетить, а в перерывах можно потанцевать и спеть

Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи продолжается. Накануне прошла грандиозная церемония открытия самого главного молодежного события года, а с понедельника стартовала насыщенная программа — лекции, семинары, мастер-классы, дискуссии, форумы и встречи.

Участники фестиваля стараются успеть посетить все заготовленные организаторами мероприятия. А в небольших перерывах отдыхают, по-своему, с национальным колоритом. Так, представители африканской делегации зажгли Сочи жарким национальным танцем.

Молодые люди ходили в круге, танцуя и распевая песни. К их пляскам мог присоединится любой желающий. Фотокорреспондент Sputnik Молдова прочувствовал энергетику танцев африканской молодежи.