В погоне за чаевыми: гонка официантов

Смотрите, как сильно официанты хотят получить чаевые, и на что они способны
На трассе "Формулы-1" в Олимпийском парке в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов 16 октября состоялся забег на 2017 и 4000 метров.
Мария Захарова принимает участие в дискуссии "Свобода выбора и право на информацию в мире пост-правды".
Фестивальный Сочи продолжает удивлять: насыщенная программа, что теряешься, какое событие лучше посетить, а в перерывах можно потанцевать и спеть
В понедельник, 16 октября, в 14.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему: "Кишиневский "Некрополь для животных" - просто живодерня или место подпольного бизнеса?".
НАРЭ опубликовало новые розничные цены – за топливо можно будет платить меньше.
Согласно решению Конституционного суда, спикер или премьер вправе выполнить обязанность президента, в случае отказа главы государства повторно назначать министра.
Масштабные обыски в Молдове по делу о наркоторговле: правоохранители поймали еще трех подозреваемых.
От приготовления гамбургеров до миллионных инвестиций в развитие портов и аэродромов – способов заработать на "русской угрозе" масса.
Свыше 30 процентов граждан Литвы живет за чертой бедности – это худший показатель из прибалтийский государств и четвертый в целом по ЕС.
Ученые-криптографы из Чехии опубликовали детальное техническое описание уязвимости выданных в Эстонии электронных ID-карт.
Координатор проектов Белтелерадиокомпании и Европейского Вещательного Союза Ольга Саламаха рассказала о подготовке к финалу детского "Евровидения" в Минске.
Из Евросоюза депортированы 63 гражданина Грузии, проживавших в ЕС без разрешения. Всего же с января по июнь на родину из разных стран были высланы 1760 человек.
Уполномоченный по правам человека Абхазии, несмотря на уговоры депутатов парламента, сложил свои полномочия и объяснил причину ухода.
В Азербайджане работодатели предъявляют к беженцам те же жесткие требования, что и к трудовым мигрантам. Правозащитники бьют тревогу.
Мецаморская АЭС будет работать до тех пор, пока ее ресурс не будет исчерпан, несмотря на требования ЕС закрыть станцию в обмен на соглашение о партнерстве.
Вопрос обеспечения внутреннего рынка Казахстана нефтепродуктами и углем находится на личном контроле президента Нурсултана Назарбаева.
ОБСЕ все-таки нашла негатив в прошедших в Кыргызстане президентских выборах, хотя сама признала их конкурентоспособными и хорошо организованными
Российские спасатели готовят таджикских коллег к организации защиты населения от природных и техногенных катастроф.
Глава Чеченской республики находится с визитом в Узбекистане. После встречи с президентом Шавкатом Мирзиёевым Рамзан Кадыров намерен посетить Бухару и Самарканд.
За последние три года единственный сотовый оператор в Южной Осетии – компания "Мегафон" – платит все меньше налогов в бюджет.
От приготовления гамбургеров до миллионных инвестиций в развитие портов и аэродромов – способов заработать на "русской угрозе" масса.
Свыше 30 процентов граждан Литвы живет за чертой бедности – это худший показатель из прибалтийский государств и четвертый в целом по ЕС.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik