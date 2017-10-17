Похороны кукол или церемониал прощания с игрушками

Куклы являются важной частью японской культуры: от декоративных кукол хина нингё праздника Хинамацури ("праздник девочек"), до кокэси, популярного сувенира. Кстати, иероглифы кандзи в слове нингё (кукла) имеют значение «человеческая форма», что говорит об особом отношении к куклам по сравнению с другими игрушками. Являясь частью семьи и детства ребенка на протяжении нескольких лет, в Японии куклы (людей и животных, материал и страна происхождения не важны) считаются носителями воспоминаний и даже душ. Поэтому многие люди не могут заставить себя избавиться от куклы попросту выкинув её, опасаясь духовных последствий.

Для прощания с куклой проводят особый почтительный ритуал — нингё куо ("похороны куклы"): читаются молитвы и кукла очищается, после чего её можно со спокойной душой уничтожить (куклы передаются для утилизации сжиганием). Нингё-куо зрелище довольно странное — тысячи старых друзей и семейных сокровищ выставляют на показ в последний раз, а потом с ними трогательно прощаются.

Также существует схожий обычай нингё-кансясаи, главное его отличие в том, что ритуал проводят скорее по синтоистским канонам, чем по буддистским. Кстати, ни в синтоизме ни в буддизме нет требований к избавлению от кукол, данное явление возникло в японской культуре стихийно. Ритуалы по прощанию с куклами ежегодно проводятся во многих храмах и святилищах Японии, в разное время, но все, видимо, осенью.