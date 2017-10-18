Медвежата отчаянно пытаются залезть на гамак - забавное видео

Видео с медвежатами, пытающимися залезть на гамак, позабавило пользователей Интернета. Звери не сдаются, предпринимая попытку за попыткой - уж очень хочется покачаться на гамаке
В Китае произошло необычное ДТП — легковой автомобиль оказался на ветвях деревьев.
Несколько десятков детей из неблагополучных семей побывали на экскурсии в Международном аэропорту Кишинева.
Церемония прощания с игрушками в храме Мэйдзи в Токио
Смотрите, как сильно официанты хотят получить чаевые, и на что они способны.
Президентская форма правления - единственный шанс на будущее для Молдовы, и мы должны все вместе воспользоваться этим шансом, уверен Игорь Додон.
Министерство внутренних дел Молдовы не намерено отменять тематических операций на дорогах страны.
Председатель парламента Молдовы Андриан Канду прокомментировал, может ли парламент инициировать импичмент президенту страны Игорю Додона, исходя из решения Конституционного суда.
Первый контейнерный поезд прибыл в Ригу из Китая, но никто не берется сказать, станет ли маршрут регулярным: на карте экспортеров из КНР Латвии не значится.
Страны Балтии становятся не только основным полигоном НАТО в Восточной Европе, но и местом неподобающих развлечений для военнослужащих альянса.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает Россию врагом, но убеждена, что для нормализации отношений с Западом первый шаг должен сделать Кремль.
Белорусы собрали больше 4 тысяч подписей за легализацию марихуаны – если она наберет достаточно сторонников, ее рассмотрят парламент и МВД.
Мониторинг, который провели в 109 школах Грузии в 2016-2017 годах при поддержке Детского фонда ООН, выявил факты насилия над учениками.
Судмедэксперты Абхазии устанавливают личность и причины гибели мужчины, чье тело было найдено в горах: предположительно, это россиянин Андрей Лихачев.
Представители Азербайджана и России заложили фундамент автомобильного моста через реку Самур, который свяжет две страны.
Армения и Россия планируют создать армянского национального авиаперевозчика, который будет летать на самолетах Sukhoi Superjet 100.
Сброс воды из Кировского водохранилища в Кыргызстане является плановым и согласованным мероприятием, политики тут нет, заявили в Минсельхозе Казахстана.
Слова Алмазбека Атамбаева о том, что он был не прав в отношении главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, вызвали бурю эмоций в социальных сетях.
Депутаты парламента Таджикистана, обсудив сложившуюся в банковской системе ситуацию, призвали председателя Нацбанка подать в отставку.
В Узбекистане начнут следить за поведением телезрителей: специальные устройства "пипл-метры" будут фиксировать время и частоту просмотров.
Осетинская спортсменка Камилла Цибирова в составе сборной Москвы завоевала золото на турнире по фехтованию в Казани.
Первый контейнерный поезд прибыл в Ригу из Китая, но никто не берется сказать, станет ли маршрут регулярным: на карте экспортеров из КНР Латвии не значится.
Страны Балтии становятся не только основным полигоном НАТО в Восточной Европе, но и местом неподобающих развлечений для военнослужащих альянса.
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