В аэропорту Кишинева дети сели за штурвал самолета

Несколько десятков детей из неблагополучных семей побывали на экскурсии в Международном аэропорту Кишинева.

Компания "Avia Invest" — администратор Международного аэропорта Кишинева организовала экскурсию по аэропорту для детей из Ассоциации "La VIA" и центра временного проживания детей из неблагополучных семей "Радуга Надежды Вадул луй Водэ".

"Ребята получили возможность поближе познакомиться с захватывающим миром авиации. Юные гости поднялись на борт авиасудна и получили уникальный шанс рассмотреть, как выглядит изнутри кабина пилотов, а также посидеть за штурвалом настоящего самолета", — сообщили в пресс-службе "Avia Invest".

После того, как ребята посидели в кабине пилота, многие из них стали мечтать о том, что, когда они вырастут, то смогут по-настоящему управлять железной птицей, как делают это летчики.

Экскурсия включила и посещение пожарной станции, которая расположена на территории аэропорта. Дети познакомились с основными задачами этого подразделения и действиями, которые в случае необходимости предпринимают спасатели, а еще получили полезные советы от пожарных, как вести себя во время возгорания, предостережения от их возникновения.

"От представителей компании "Avia Invest" ребята получили подарки. Для компании-администратора аэропорта стало уже доброй традицией организовывать экскурсии для детей по Международному аэропорту Кишинева", — заявили в пресс-службе.