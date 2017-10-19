Драйверы московской экономики: вчера, сегодня, завтра

Чего еще ждать от молдавского лея: власти республики рассказали о курсе доллара и евро к национальной валюте страны.

Спор между президентом и правительством по вопросу министра обороны подходит к логическому завершению: КС должен расставить точки над "i".

Обвинение в работе на Кремль — это хороший пиар-ход ровно до тех пор, пока этих предполагаемых агентов мало и сама мысль о возможном сотрудничестве конкретного американского политика и Путина вызывает у аудитории страх и шок