В четверг, 19 октября, в 11.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова прошла видеотрансляция пресс-конференции "Драйверы московской экономики: вчера, сегодня, завтра".

Изучение позитивного опыта развития мировых столиц важен для Кишинева. Что позволяет экономике Москвы быть стабильной в любых условиях? Могут ли инвестиционные расходы бюджета являться драйвером развития российской столицы? Эффективны ли в Москве инструменты поддержки малого бизнеса? Какой эффект дают льготы, предлагаемые бизнесу? Об этом на мероприятии рассказал руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир ЕФИМОВ.

Мероприятие будет транслироваться на сайте Sputnik Молдова, а также в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.