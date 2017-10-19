Драйверы московской экономики: вчера, сегодня, завтра

Изучение позитивного опыта развития мировых столиц важен для Кишинева. Что позволяет экономике Москвы быть стабильной в любых условиях? Могут ли инвестиционные расходы бюджета являться драйвером развития российской столицы? Эффективны ли в Москве инструменты поддержки малого бизнеса? Какой эффект дают льготы, предлагаемые бизнесу? Об этом на мероприятии рассказал руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир ЕФИМОВ.
Мероприятие будет транслироваться на сайте Sputnik Молдова, а также в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.