Железный человек: у кого в мире самые крепкие зубы

Нурлана Алишерова называют "железным человеком". Он прославился тем, что при помощи лба забивает гвозди, а удерживая веревку зубами, даже сдвигает с места грузовики. Сам Нурлан говорит, что используя только силу челюстей и прочность своих зубов, он может поднимать и удерживать груз весом до 250 килограмм, отмечает Sputnik Грузия.

Рекордсмен также сообщил, что врачи из США не поверили в естественное происхождение его способностей и даже сделали рентген головы, чтобы убедиться, что не было никакого хирургического вмешательства или размещения металлических имплантантов.