Путин прокомментировал ситуацию в Каталонии: раньше надо было думать

Как заявил Владимир Путин, в Москве знают, как руководство Испании реагирует на создавшуюся ситуацию.

"В ситуации с Каталонией мы увидели единодушное осуждение сторонников независимости Евросоюзом и целым рядом других государств", — сказал Путин.

Он также отметил, что Европе "раньше надо было думать", когда только возникали противоречивые процессы, сообщает РИА Новости.

© Sputnik/ Владимир Трефилов Испания встала на путь в никуда

Девятнадцатого октября истек срок, в течение которого глава женералитета Карлес Пучдемон должен был ответить на вопрос премьера Испании Мариано Рахоя, провозглашена ли независимость автономного сообщества. В своем послании Пучдемон заявил, что приостановка объявления независимости автономного сообщества от Испании "остается в силе". Однако сообщил, что парламент Каталонии проголосует по вопросу независимости автономного сообщества от Испании, если правительство страны продолжит отказываться от диалога и оказывать давление на региональные власти.

Совет министров Испании соберется 21 октября на экстренное заседание, чтобы начать процедуру применения 155-й статьи конституции, ограничивающей самоуправление Каталонии.