Как в ереванской квартире пес, попугай и директор выходили львят

Помогать в уходе за малышами хозяевам вызвались их домашние питомцы — пес и попугай.Руководитель Sputnik Армения Дмитрий Писаренко в рамках совместного проекта с НТВ "Машина времени" представляет архивный репортаж о львятах в ереванском зоопарке, которых мать кормить отказалась

В 1997 году в ереванском зоопарке львица Ада по неизвестной причине отказалась заботиться о своих трех новорожденных детенышах. Чтобы спасти львят директору Сааку Абовяну пришлось приютить их у себя в квартире.

В директорской квартире под домик для тройняшек была приспособлена картонная коробка с электрогрелкой. Помогать в уходе за малышами хозяевам вызвались их домашние питомцы — пес и попугай. Самец породы "боксер", проявляя родительский инстинкт, следил за гигиеной львят, заботливо облизывая их с головы до ног, а попугай помогал стелить пеленки.

Руководитель Sputnik Армения Дмитрий Писаренко в то время работал собственным корреспондентом телекомпании НТВ в Армении. В рамках совместного проекта с НТВ "Машина времени" представляем его архивный репортаж на эту тему.