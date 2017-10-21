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Путин разрешил ущипнуть его на встрече с участниками фестиваля в Сочи

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© Ruptly.

Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Один из молодых людей, студент из Нигерии, заявил, что не может верить в том, что перед ним действительно находится глава российского государства. В ответ Путин предложил: "Ущипни меня!"

Теги:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, Путин, Сочи, Россия
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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День второй
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Путин разрешил ущипнуть его на встрече с участниками фестиваля в Сочи
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