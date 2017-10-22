На жителей немецкого города Хайде напали дикие кабаны

Два диких кабана напали на жителей немецкого города Хайде, четыре человека пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Rheinische Post.
Как видно на записи с камер наблюдения, зверь зашел в местный салон оптики и начал носиться по помещению. Люди, находившиеся в салоне, попытались спрятаться.
Позже один из кабанов зашел в местный банк, и полиции пришлось вызвать охотника, чтобы ликвидировать зверя. Второй зверь убежал.
По данным радиостанции NDR, одному из пострадавших кабан откусил палец.
Как сообщил мэр города Ульф Штехер, подобного в городе никогда не случалось.