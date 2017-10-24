Владимир Путин выступает на ежегодном инвестиционном форуме "Россия зовёт!"

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Додон отреагировал на назначение министра обороны Молдовы Новым министром обороны Молдовы стал Еуджен Стурза – соответствующий указ был подписан спикером Андрианом Канду: что сказал на это президент республики Игорь Додон? 362

Стало известно, как в 2018 году в Молдове потратят деньги на медицину По расчетам министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы, доходы фонда обязательного медицинского страхования в будущем году превысят шесть миллиардов 766 тысяч леев. 43