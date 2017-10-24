Несколько тысяч овец прошли по улицам Мадрида

Необычная акция приурочена к старинному празднику "Fiesta de la Trashumancia", с его помощью пастухи напоминают властям и жителям Мадрида о существовании в стране давней традиции отгонного овцеводства.
Необычная акция приурочена к старинному празднику "Fiesta de la Trashumancia", с его помощью пастухи напоминают властям и жителям Мадрида о существовании в стране давней традиции отгонного овцеводства.
До 1935 года шпили кремлевских башен украшали геральдические двуглавые орлы.
Самой пожилой парашютисткой в мире в 2013 году стала бразильянка Аида Мендис. Она решилась на прыжок в 103 года.
Мощный тайфун "Лан" обрушился на Японию. Смотрите на видео кадры с места стихийного бедствия.
Несмотря на то, что календарная осень в самом разгаре, в соседней с Молдовой стране бушует настоящая снежная буря
Власти Кишинева не устраивает, что на главной площади страны часто устраивают массовые мероприятия и предлагают ограничить их проведение.
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Депутат Госдумы Сергей Железняк назвал реформу образования, предусматривающую полный перевод школ на латышский язык, языковым геноцидом.
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Программа интеграции беженцев в Эстонии фактически провалилась, но штрафных санкций за это не последует, считает эстонский политолог Сергей Петинов.
В Беларуси проведена первая международная сделка по технологии блокчейн, ее реализовала группа Сбербанка РФ на базе своей белорусской дочки.
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Скандальный фильм Алексея Учителя "Матильда", против которого выступает депутат Государственной думы Наталья Поклонская, понравился бакинцам.
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МИД Казахстана прокомментировал запуск в Кыргызстане процедуры денонсации соглашения о выделении 100 миллионов долларов.
Окончательные итоги президентских выборов в Кыргызстане могут подвести уже к концу текущей недели, заявил замглавы ЦИК республики.
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В Узбекистане выпустили самый полный гид по ресторанам республики, в котором можно получить исчерпывающую информацию о том, где вкусно поесть.
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Депутат Госдумы Сергей Железняк назвал реформу образования, предусматривающую полный перевод школ на латышский язык, языковым геноцидом.
Литовские пользователи соцсетей и местные СМИ раскритиковали модельера Юозаса Статкявичюса за его нелестные слова о ситуации в республике.
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