В Сети появилось видео с необычным и очень страшным на вид насекомым

За несколько суток запись набрала почти 40 миллионов просмотров

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. В интернете появилось видео, на котором запечатлено похожее на мотылька насекомое с крупными волосатыми щупальцами, растущими из брюха. За несколько суток запись набрала почти 40 миллионов просмотров.

"Если у вас нет бабочки, пожалуйста", — подписал автор видео.

© Sputnik/ Лев Устинов Первая помощь при укусах насекомых

Некоторые зрители признались, что испытали омерзение или ужас при виде таинственного чудовища с крыльями и четырьмя усиками, растущими из брюшной полости.

"Я бы сжег дом, если бы увидел это", — такой комментарий под видео оставил один из пользователей социальной сети.

Однако насекомое на видео недолго считалось неопознанным. Специалисты определили, что это — мотылек Creatonotos Gangis, или бабочка-медведица. Выяснилось, что жуткие отростки называются корематы, их самцы бабочки выбрасывают перед спариванием, чтобы распространить феромоны. Каждая "конечность" покрыта примерно 3 тысячами волосков, именно они и помогают распространять запахи.