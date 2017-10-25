"Горная жемчужина" дочери Кадырова: в Москве прошел показ мод из Чечни

Дочь главы Чечни Айшат Кадырова представила в Москве на неделе моды свою коллекцию одежды

Коллекция одежды дочери Рамзана Кадырова под названием "Горная жемчужина" состояла из 47 длинных платьев из шелка, бархата, шифона, воздушной органзы и кружева.

Показ коллекции прошел в парке "Зарядье" 24 октября в рамках Mercedes Benz Fashion Week, сообщает РИА Новости.

Айшат является директором модного дома Firdaws. Ранее в Грозном молодой модельер представила свою первую коллекцию, которая состояла из 30 вечерних платьев, изготовленных из бархата, шифона, шелка и французского кружева и украшенных полудрагоценными камнями.