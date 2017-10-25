Совместная пресс-конференция Путина и Штайнмайера

Отношения России и Германии, несмотря на сложности, не стоят на месте, готовы работать сообща, заявил лидер РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

По словам российского лидера, на переговорах со Штайнмайером подробно обсуждались различные аспекты двустороннего взаимодействия, международная и региональная тематика.

В свою очередь глава Германии отметил, что Москва и Берлин должны противодействовать взаимному отдалению, которое происходило в последние годы.