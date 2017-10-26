В лондонском метро запустили "Сердце России"

В лондонском метро состоялась торжественная церемония запуска тематического поезда Московского метрополитена "Сердце России". Смотрите на видео, как выглядит поезд.

Запуск тематического поезда приурочен к Году науки и образования России и Великобритании, сообщает РИА Новости. Поездка в поезде познакомит жителей Лондона и туристов с наиболее важными и значимыми достижениями из жизни России и бывшего СССР. В составе поезда — семь вагонов, каждый из которых посвящен отдельной теме: балету, изобразительному искусству, литературе, кинематографу, архитектуре, космосу и науке.

До конца года в Московском метрополитене, в свою очередь, планируется запуск тематического поезда, посвященного британской науке и образованию. Это будет уже второй брендированный поезд, знакомящий пассажиров с Англией. В мае 2016 года на Филевской линии начал курсировать именной поезд "Шекспировские страсти", его запуск был приурочен к году языка и литературы России и Великобритании. С момента запуска в этом поезде проехали более пяти миллионов пассажиров.