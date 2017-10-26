Маленькая шалость большого оркестра: никто не ожидал такого от классики

В Сети опубликовано видео выступления Флоридского филармонического оркестра, в ходе которого перкуссионист Джон Шоу сыграл соло на "треугольнике". Выйдя на сцену, музыкант спародировал движения многих рок-звёзд. Позже Шоу признался, что подтолкнул его на такое безумие рекламный ролик, в котором перкуссионист с треугольником метался по сцене, имитируя известную "утиную" походку Чака Берри.

"Только не повторяй этого на сцене", — просила Шоу его супруга. Как знать, если бы музыкант прислушался к ее словам, то стал бы он тогда знаменит?

Пользователи Интернета, по-разному отреагировали на ролик. Если резюмировать высказывания, то получится такой лозунг "Перкуссионистам тоже хочется внимания!"