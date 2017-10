Падение звезды реалити-шоу "The Only Way Is Essex" Джеммы Коллинз стало самым обсуждаемым моментом церемонии награждения премии Teen Awards, организованной радиостанцией BBC Radio 1.Девушка свалилась в люк, откуда, по задумке организаторов, должны были появляться лауреаты премии.