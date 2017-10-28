Когда работа в радость: сотрудник аэропорта танцует для пассажиров

Находясь в самолете, следующем рейсом из Рочестера (штат Нью-Йорк) в Нэшвилл, музыкант Терри МакБрайд заметил рабочего аэропорта, который танцевал прямо на взлетной полосе. Как отметил музыкант, это стало не только способом самовыражения, но и вызвало улыбку на лицах пассажиров, а также уменьшило стресс от грядущего полета.

За неделю ролик посмотрело более 7 миллионов человек. На волне его популярности местные СМИ разыскали героя видео, и выяснили, что он работает в аэропорту уже 5 лет. На взлетно-посадочной полосе рабочий танцует регулярно, а кроме того, читает рэп пассажирам, ожидающим посадки.