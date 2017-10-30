Владимир Путин проводит заседание президентского совета по правам человека

Золотистый ретривер по кличке Тесси взяла на себя заботу о недавно родившейся самке африканского леопарда в зоопарке "Садгород" во Владивостоке. Сотрудники зоопарка решили забрать котенка у биологической матери, так как раньше она убивала появлявшихся у нее детенышей.