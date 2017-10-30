Владимир Путин проводит заседание президентского совета по правам человека

Шведские спасатели обнаружили на маленьком острове россиянина, пропавшего несколько дней назад во время путешествия на лодке.
Золотистый ретривер по кличке Тесси взяла на себя заботу о недавно родившейся самке африканского леопарда в зоопарке "Садгород" во Владивостоке. Сотрудники зоопарка решили забрать котенка у биологической матери, так как раньше она убивала появлявшихся у нее детенышей.
Необычные граффити появились на одной из улиц Екатеринбурга: каждый арт-объект состоит из черно-белого рисунка и невидимого обычному глазу текста, нанесенного на стену при помощи шрифта Брайля.
Экстремал в воздухе попытался натянуть штаны, но у него ничего не получилось, и приземлился он в одних трусах
Очередной раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2 после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года: в правительстве Молдовы рассказали, когда ожидают проведения новой встречи.
Эксперименты с праздниками: где же будет находиться главная елка Молдовы: в мэрии столицы рассказали, что в этом году власти намерены установить две праздничные ели, а одну из них разместят в фонтане.
Андриан Канду обсудил с экспертами МВФ проект госбюджета на следующий год – когда представят документ.
Для того чтобы решить проблему сокращения трудоспособного населения в Латвии, ВВП страны должен быть выше общеевропейского на 2-3 процента, считают эксперты.
Почему с одной стороны внешняя политика Литвы является последовательно проамериканской и антироссийской, с другой – нелогичной и неэффективной?
Эстония должна оказывать на Россию политическое, психологическое, военное воздействие, давая понять, что на Эстонию нет смысла нападать, заявил министр обороны Юри Луйк.
Сотрудники Национального аэропорта "Минск" вторые сутки ведут поиски кота, который сбежал во время прохождения таможенного контроля.
Граждане Грузии жалуются, что выдаваемый им загранпаспорт изнашивается задолго до истечения срока действия – активисты требуют от правительства улучшения качества документа.
Абхазия может создать собственную фруктовую корзину и сделать из нее настоящий бренд страны, считает директор Института изучения проблем развития ЕАЭС Владимир Лепехин.
Железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс будет служить стабильности и безопасности, заявил президент Азербайджана на церемонии открытия нового трансграничного маршрута.
Соглашение с Москвой о новом оборонном кредите на 100 миллионов долларов Ереван может подписать до Нового года, сказал посол Армении в России.
Второй вариант казахского алфавита на латинской графике вызвал волну эмоциональных комментариев и юмористических постов в казахстанском сегменте Facebook.
Казахстанский политолог Марат Шибутов считает, что к концу срока президента Атамбаева от кыргызско-казахских отношений останутся "рожки да ножки".
В Таджикистане после принятия нижней палатой парламента страны закона "Об ограничении использования табачных изделий" под запрет попал даже кальян.
Петиция с выражением "крайнего недовольства" решением мэра Москвы Сергея Собянина установить в столице памятник Исламу Каримову появилась в интернете.
Пограничники Южной Осетии за нарушение режима государственной границы задержали двух граждан Грузии в окрестностях населенного пункта Ахмадз.
Для того чтобы решить проблему сокращения трудоспособного населения в Латвии, ВВП страны должен быть выше общеевропейского на 2-3 процента, считают эксперты.
Почему с одной стороны внешняя политика Литвы является последовательно проамериканской и антироссийской, с другой – нелогичной и неэффективной?
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