В России показали автомобиль для президента

Специалисты испытали авто для первых лиц государства. Это специальный седан "Кортеж".

Видео испытаний седана представительского класса "Кортеж" для президентского эскорта появилось в интернете, пишет РИА Новости со ссылкой на Autoreview.ru.

На видеозаписи можно увидеть, как транспортное средство разъезжает по полигону Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института "НАМИ" под Дмитровом.

"Полноприводный седан получил восьмицилиндровый двигатель мощностью 650 лошадиных сил с турбонаддувом и девятиступенчатую коробку передач. Этот этап испытаний сфокусирован на доводке силового агрегата", — отметили авторы ролика.

Популярность проект "Кортеж" получил зимой этого года, во время испытаний, проводимых в Швеции, когда эксперты заметили схожесть отечественного транспортного средства с зарубежными моделями того же класса.

Проект "Кортеж" реализуется по распоряжению правительства России от 6 февраля 2014 года и предполагает создание семейства автомобилей (лимузин, седан, внедорожник и минивэн) на единой модульной платформе (ЕМП) для первых лиц государства.

Ответственным исполнителем проекта является ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ". Производственным партнером проекта выступает компания Sollers. На линейку авто планируется потратить 12,4 миллиарда рублей.