Мировой рекорд: россиянин поднял штангу весом в 440 килограммов

Спортсмен сам весит 103 килограмма. Таким образом, Юрию Белкину покорилась штанга тяжелее его самого более чем в четыре раза, пишет РИА Новости.

Юрий Белкин — участник сборной России по пауэрлифтингу, двукратный абсолютный чемпион мира среди юниоров, чемпион России и мира по классическому пауэрлифтингу среди мужчин. Прошлый рекорд тяжелоатлета в 2016 году составил 420 килограммов.

Предыдущий рекорд поставил американский тяжелоатлет Кайлер Волам, который летом 2017 года поднял штангу весом в 421,5 килограмма.