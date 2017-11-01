Бомбардировщик Су-34 заправляется в воздухе топливом от Ил-78 - видео

Смотрите на видео, как происходит заправка первого российского двухместного многоцелевого истребителя поколения "4+" Су-30СМ от самолета-топливозаправщика Ил-78. За штурвалами — пилоты авиагруппы "Соколы России"

Су-30СМ способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.

Тренировка проводилась на высотах от 4 до 6 тысяч метров на скорости более 700 километров в час. Расстояние между бомбардировщиками и воздушными танкерами Ил-78 не превышало более 20 метров.