Кадры с места стрельбы в Колорадо, где погибли три человека

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Молдова-2018: какие налоги ждут население республики Со следующего года в Молдове вступят в силу изменения в процедуру удержания подоходного налога для граждан республики: на что рассчитывать населению страны. 42

Глава Нацбанка Молдовы сделал важное заявление по ценам в республике Руководитель Национального банка Молдовы рассказал о изменениях цен и тарифов в стране: чего ждать населению республики? 504