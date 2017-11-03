Кому выгодно изменить название государственного языка в Молдове

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Лавров: Москва заинтересована в работе ОБСЕ с Приднестровьем Россия заинтересована в более активной работе ОБСЕ по ситуации с Приднестровьем, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. 24

Двух российских историков не пустили в Молдову Двух российских историков не пустили в Молдову - ученые должны были принять участие в научной конференции в Тирасполе. 10