Кому выгодно изменить название государственного языка в Молдове

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Четыре водолазные группы ищут людей после ЧП на озере в Челябинской области.
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Житель Норвегии снял на видео момент, как молния ударила в террасу на заднем дворике дома.
Россия заинтересована в более активной работе ОБСЕ по ситуации с Приднестровьем, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Двух российских историков не пустили в Молдову - ученые должны были принять участие в научной конференции в Тирасполе.
Школа инновационной журналистики Sputnik вызывает в Приднестровье все больший интерес – на площадке Приднестровского госуниверситета (ПГУ) стартовал второй сезон, и ее лекцию посетило вдвое больше слушателей, чем обычно.
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Правительство Эстонии останавливает действие сертификатов электронных удостоверений личности из-за риска кражи персональных данных.
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