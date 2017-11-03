Кому выгодно изменить название государственного языка в Молдове

В пятницу, 3 ноября, в 11.00, в пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему: "Кому выгодно изменение названия государственного языка в Республике Молдова"

Конституционный суд (КС) Молдовы 31 октября дал положительное заключение по законопроекту группы депутатов парламента РМ о внесении в Конституцию страны поправки, предусматривающей изменение названия государственного языка с "молдавского" на "румынский". После того как Конституционный суд дал положительное заключение по данной инициативе, проект будет передан на рассмотрение в парламент. Поправка в Конституцию вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов.

Президент Молдовы Игорь Додон считает недопустимыми и незаконными попытки узаконить статус румынского языка в качестве государственного языка страны. Президент также предложил организовать референдум и спросить граждан республики, какое название языка они предпочитают – молдавский или румынский.

Кому и зачем понадобилось менять название государственного языка в Молдове? Об этом говорили эксперты:

— экс вице-министр Иностранных дел РМ Валерий ОСТАЛЕП;

— экс-председатель Конституционного суда РМ Думитру ПУЛБЕРЕ.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.