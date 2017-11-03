Австралиец чудом остался жив во время грозы

Житель Австралии случайно снял на видео молнию, ударившую в нескольких метрах от него

Мужчина вел запись с балкона, когда молния ударила в фонарный столб под ним. На видео слышен громкий хлопок.

Автор ролика рассказал, что был в номере гостиницы и решил снять грозу, которая, как ему показалось, проходила в отдалении.