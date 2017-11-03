Сексуальную танцовщицу из Молдовы грузины запомнят на всю жизнь

Хореограф, тренер и танцовщица стрип-пластики из Кишинева Антонина Голосеева поразила зрителей и судей восьмого сезона грузинского шоу талантов "Ничиери" на телеканале "Имеди"

На очередном кастинге танцовщица из Молдовы Антонина Голосеева представила номер стрип-пластики с элементами акробатики. Члены жюри и зал были шокированы ее пластичностью, пишет Sputnik Грузия.

"Кроме того, что ты, как только вышла на сцену, сразу произвела эффект и расположила нас к себе, надо сказать, что то, что ты сделала потом – это правда было настоящее искусство. Браво!" — сказал Антонине Голосеевой член жюри шоу талантов "Ничиери", актер Георгий Бахуташвили.

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Все четверо членов жюри единогласно отдали конкурсантке свои голоса и девушка попала в проект.

"Грузия, спасибо вам огромное! Это было невероятно! Сейчас посмотрела эфир и заново пережила все те эмоции. Когда зал аплодирует стоя — это особенное, ни с чем несравнимое чувство. Я очень благодарна за ваш теплый, радушный прием и достоинство. Потрясающая атмосфера, в которую хочется возвращаться снова и снова", — написала Антонина Голосеева на своей странице в Facebook.

Антонине 21 год. Она родилась в Кишеневе, где в настоящее время работает тренером-хореографом в Fitness Factory, а также визажистом и консультантом в косметической фирме Mary Kay.

Антонина Голосеева является четырехкратной чемпионкой Украины по стрип-пластике и тверку. Девушка успешно принимала участие в аналогичном шоу талантов в Румынии "Румыния ищет таланты".